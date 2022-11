MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il canale YouTube della Lega Serie A ha pubblicato un video con i 5 miglior gol del Milan in questo avvio di stagione in campionato. Protagonisti Leao (due volte), Giroud, Diaz e Bennacer, per 5 reti davvero splendide. Guarda il video in calce all’articolo per scoprire chi è in prima posizione.