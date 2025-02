Serie A, il Napoli sbatte sull'Udinese: finisce 1-1 al "Maradona"

Il Napoli frena in casa con l’Udinese e si porta “solo” a +4 sull’Inter, impegnata lunedì sera in casa contro la Fiorentina. Primo tempo vivace e ricco di occasioni per entrambe le squadre: Udinese pericoloso con Lucca, Bijol e Thauvin. Gli azzurri rispondono due volte con Politano e con McTominay, che prima sbaglia da due passi e poi segna di testa su corner. Pareggio immediato di Ekkelenkamp prima dell’intervallo. Nella ripresa ritmi più bassi e azzurri quasi mai pericolosi. Debutto di Okafor, che però non incide nel finale.

