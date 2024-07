Serie A, il nuovo calendario del campionato in streaming su Sky Sport

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha confermato la compilazione del calendario del massimo campionato italiano, in programma per domani alle ore 12.00 Ma dove si potrà vedere l'evento in streaming?

La compilazione del nuovo calendario su Sky Sport

Sky sarà in diretta dalle ore 12.00 su Sky Sport 24 (e in streaming su NOW) con Leo Di Bello e Gianfranco Teotino per il commento in tempo reale del calendario della nuova Serie A 2024-25. La diretta sarà visibile anche sul canale YouTube di Sky Sport e su skysport.it dove sarà disponibile in tempo reale anche una fotogallery col calendario giornata per giornata.