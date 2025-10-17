Serie A, il programma completo della 7ª giornata: il Milan chiude il posticipo della domenica

di Niccolò Crespi

Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese