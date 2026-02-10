Serie A, il programma del prossimo turno: il Milan apre venerdì, a San Valentino c'è Inter-Juve
Questo il programma del prossimo turno di Serie A, il ventiquattresimo.
VENERDÌ 13 FEBBRAIO
Pisa-Milan 20.45 DAZN
SABATO 14 FEBBRAIO
Como-Fiorentina 15.00
Lazio-Atalanta 18.00
Inter-Juventus 20.45
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Udinese-Sassuolo 12.30
Cremonese-Genoa 15.00
Parma-Verona 15.00
Torino-Bologna 18.00
Napoli-Roma 20.45
LUNEDÌ 16 FEBBRAIO
Cagliari-Lecce 20.45
