Verso Pisa-Milan: iniziata la vendita dei biglietti anche per il settore ospiti

Queste tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per Pisa-Milan di venerdì, pubblicate dal sito ufficiale del club toscano:

"La Società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Milan, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alla Cetilar® Arena (ore 20.45) e valida per la 25° giornata del Campionato Serie A EniLive.

Apertura Prevendita Curva Nord – Curva Sud – Gradinata – Tribuna (Inferiore e Superiore). Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone.

Questi i punti vendita attivi sul territorio pisano:

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

N.B. Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare biglietti solo i possessori della Membership Pisa Card. Tale limitazione NON riguarderà i settori di Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Apertura Prevendita Settore Ospiti (Curva Sud). Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30). Secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti l’acquisto dei biglietti in questo settore è riservato solo ed esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva AC Milan.

Apertura prevendita on line. Lunedì 9 febbraio 2026 (ore 15.30). Ricordiamo che in questa modalità non è possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore di Tribuna. La modalità on line sarà attiva per il settore ospiti.

Questi i prezzi

Curva Nord

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 145.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 205.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio.

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011