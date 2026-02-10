Serie A, la classifica aggiornata. Milan sempre secondo con una partita in meno
Questa la classifica aggiornata al termine del 23esimo turno di Serie A. Milan sempre secondo in classifica nonostante la partita col Como da recuperare.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 58
2. Milan 50 *
3. Napoli 49
4. Juventus 46
5. Roma 46
6. Como 41 *
7. Atalanta 39
8. Lazio 33
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 27
14. Parma 26
15. Cremonese 23
16. Genoa 23
17. Lecce 21
18. Fiorentina 18
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
Una gara in meno *
MN - Zille sul Milan: "Grandi differenze con l'anno scorso, ora ha un'identità ben chiara e definita"
Parte l'operazione per l'estate. Si sta giocando il riscatto. Milan, non ricascarcidi Antonio Vitiello
Nkunku: "Mai pensato di andar via. Milan club più grande di Italia: è nato per vincere. È anche il mio obiettivo"
