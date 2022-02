Sono tre i match validi per la venticinquesima giornata di Serie A in programma oggi. Alle 15 la Lazio ospiterà il Bologna all'Olimpico mentre alle 18 Napoli e Inter si affronteranno al Maradona in un vero e proprio scontro Scudetto. Infine, alle 20.45, Torino e Venezia chiuderanno il quadro degli anticipi del sabato.