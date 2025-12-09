Serie A, il prossimo turno: anticipi senza le big, poi la domenica ci si scatena

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.