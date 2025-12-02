Serie A: la 13/a giornata su Dazn con 6.3 milioni di spettatori
(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Il match Roma-Napoli trascina gli ascolti su Dazn, che registra per la 13/a giornata di Serie A un nuovo risultato positivo: sono oltre 6,3 milioni gli spettatori (6.388.651) che nel weekend concluso con il posticipo di ieri sera hanno seguito il campionato sulla piattaforma. La partita di domenica sera all'Olimpico ha avuto quasi 1,8 milioni di spettatori (1.786.939), segnando il dato più alto dal 2022-23, considerando sia le partite di andata, sia di ritorno. La stagione in corso, sottolinea Dazn, continua a mostrare un trend di crescita solido e costante: la media cumulata stagionale, infatti, segna un incremento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno. (ANSA).
