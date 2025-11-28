Serie A, la classifica aggiornata: Como a -1 dal Milan
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria del Como: la squadra di Fabregas si trova a sei punti dalla vetta con una gara in più, a -1 dal Milan.
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 17 (13)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (12)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Pisa 10 (12)
Lecce 10 (12)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
