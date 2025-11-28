Pellegatti: "Pragmatico, intelligente, preparato, reattivo, spettacolare quando serve, umile quando è necessario: Allegri vola basso, ma è già rapace"

vedi letture

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso su Massimiliano Allegri: "Due volte bravo Massimiliano Allegri. Abile e esperto nel guidare questo Milan al secondo posto in classifica con una sola sconfitta, subita quando gli ombrelloni erano ancora aperti e l’aria sapeva di crema abbronzante. Oggi le prime luci di Natale stanno illuminando le strade e le piazze mentre il Milan, grazie a sette vittorie e quattro pareggi, occupa una posizione, ricca di prospettive e speranze. Pragmatico, intelligente, preparato, reattivo, spettacolare quando serve, umile quando è necessario, il Lodolaio continua a volare basso, ma già rapace contro Bologna, Napoli, Roma e Inter. Due volte bravo, dicevo, perché Allegri, oggi il vero manager del Club, sta parlando tutti i giorni con Mike Maignan, per cercare nell’impresa disperata di convincerlo a firmare. Fermando l’intenzione del francese di lasciare il Milan la scorsa estate, Max è già riuscito a garantire almeno otto punti in classifica, se si considerano le prodezze contro Napoli, Juventus, Roma, Parma e Inter, per ricordare quelle più decisive".

VERSO MILAN-LAZIO, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"È normale - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Milan-Lazio - che il derby di Milano sia importante, ti dà grande adrenalina. Non bisogna uscire dall'obiettivo finale: entrare tra le prime quattro. In sette punti al momento ci sono sette squadre con la Lazio che sta rientrando, è stata sottovalutata, Sarri sta facendo un ottimo lavoro. Non hanno fatto mercato, hanno avuto infortuni, per noi sabato sarà una partita difficile, perché è una squadra ben organizzata che sembra che ti conceda ma ti concede poco. Hanno la possibilità di rientrare nel giro Champions. La vittoria nel derby è stata meravigliosa, però basta. Siamo a giovedì, sabato c'è un'altra partita importante, ci sono tre punti che ci permetterebbero di fare un passettino verso il nostro obiettivo. Tutte le partite andrebbero affrontate come se avessimo di fronte grandi squadre. La Lazio negli ultimi 10 anni ha vinto tanti trofei, è una squadra che ha fatto la Champions, è di valore e ben allenata. Sarà un mese bello da vivere, c'è anche la Coppa Italia contro la Lazio. La Coppa Italia è un obiettivo, a Roma a maggio si sta sempre molto bene. Poi c'è anche la Supercoppa, che non sarà semplice. Ma facciamo un passettino alla volta, la partita di domani contro la Lazio sarà comunque differente da quella in Coppa Italia".