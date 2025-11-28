Serie A, Como-Sassuolo 2-0: altra vittoria dei lariani. Si fa male Berardi

Il Como vince anche contro il Sassuolo, un 2-0 casalingo con un gol per tempo (Douvikas e Moreno) stendono i neroverdi di Grosso. La squadra di Fabregas, con Nico Paz come guida tecnica, si dimostra ancora una volta un avversario tosto e ben organizzato.

Da valutare le condizioni di Berardi nel Sassuolo, uscito nel secondo tempo per quello che sembra un problema muscolare: a metà dicembre ci sarà la sfida a San Siro contro il Milan.