Bonanni: "Milan favorito contro la Lazio per moltissimi motivi"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio, presentandola.
Milan-Lazio che tipo di partita potrebbe essere?
"Ad oggi è favorito il Milan per moltissimi motivi. La Lazio deve fare la sua partita, ma credo che i rossoneri potrebbero essere più propositivi per aggredire la partita".
