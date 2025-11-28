Aveva iniziato l'anno perdendo contro il Milan, ora viene esonerato: il Bari lascia Caserta

(ANSA) - BARI, 27 NOV - Esonerato Fabio Caserta, il Bari riparte con in panchina Vincenzo Vivarini: quello dell'allenatore abruzzese è un ritorno in biancorosso, dopo l'esito sfortunato nei play off di Lega pro del 2020 (sconfitta in finale con la Reggiana). Il tecnico è da ieri in città e in mattinata completerà le formalità del contratto: firmerà, secondo le indiscrezioni, un accordo fino a giugno prossimo. "Qui ho ritrovato un po' di amici. Ho lasciato qualcosa in sospeso. A Bari bisogna vincere e basta": queste le prime parole di Vivarini appena arrivato nel capoluogo pugliese. (ANSA).