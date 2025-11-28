MN - Gimenez e il suo ruolo, Reyes: "Si è adattato bene, ecco quello che meno gli piace"

Il Milan si prepara ad ospitare la Lazio in uno dei big match della 13a giornata di Serie A. Chi mancherà ancora all'appello è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano, fermo ai box, sta vivendo un momento complicato. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, per analizzare il suo periodo, è intervenuto il collega Daniel Reyes, suo connazionale, giornalista di Claro Sports e Fox Sports.

Il suo ruolo.

"I calciatori si devono adattare a quello che gli viene chiesto, lui ha sempre avuto la fiducia di Allegri. Ho letto molto spesso le sue dichiarazioni, era contento di lui, diceva che stava lavorando per la squadra. Credo che ha saputo adattarsi bene, Santiago è un calciatore di una squadra. Quello che meno gli piace è stare dentro dell’area per finalizzare la giocata però quando deve sacrificarsi per la squadra lo fa".