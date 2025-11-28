Galliani e l'algoritmo: "Va bene ma non bastano perché il calcio è un gioco, non una scienza esatta"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Adriano Galliani ha parlato di Massimiliano Allegri in compagnia del collega Peppe Di Stefano in occasione del libro "A corto muso”: "L'idea di Allegri al Milan nel 2011? Nacque da me e poi approvata dal presidente. Io proponevo gli allenatori, poi li portavo ad Arcore dove dovevano ottenere la benedizione apolostica del grande presidente, e Allegri la ottenne in 5 secondi e due decimi. E fu il giorno che l'Inter vinse la Champions League contro il Bayern Monaco a Madrid".

Cosa prova quando sente di calciatori/allenatori scelti dall'algoritmo

"Le due cose non sono in contraddizione, penso che servano entrambe. Prima c'erano gli almanacchi Panini (ride, ndr). Non penso siano in contraddizione, ma i soli algoritmi, in un gioco, perché il calcio non è una scienza esatta, ci deve essere una componente che bisogna avere la sensibilità di captare nelle scelte di calciatori ed allenatori. Vanno bene gli algoritmi ma non solo questi".