Albertini avverte sull'Inter: "Non facciamoci ingannare dal risultato del derby"

Domani sera alle 20.45 il Milan riceverà la Lazio, ottava in classifica, a San Siro per disputare la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Un'opportunità importante per i rossoneri di dare continuità alla vittoria pesantissima nel Derby di domenica scorsa e di mettere pressione a Roma, Napoli, Inter e Bologna che giocheranno tra domenica e lunedì. In vista della sfida tra rossoneri e biancocelesti, il doppio ex Demetrio Albertini ha concesso un'intervista al Corriere della Sera, edizione Milano.

Il monito di Demetrio Albertini sull'Inter e sul non considerarla già a ciclo concluso: "Non facciamoci ingannare dal risultato del derby. Mi ha stupito positivamente per come ha reagito fisicamente ed emotivamente dopo un'annata dispendiosa come la precedente. È ancora lì, competitiva, attrezzata per vincere. Anzi se devo dirla tutta è favorita per lo scudetto"