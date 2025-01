Serie A, la classifica aggiornata dopo Bologna-Monza: i rossoblu scavalcano Milan e Fiorentina

Torna al successo il Bologna dopo tre partite di digiuno. La squadra di Vincenzo Italiano ribalta il Monza e in un colpo solo scavalca per lo meno per qualche ora sia il Milan che la Fiorentina, portandosi a sole quattro lunghezze dalla zona Champions. Monza che dopo la bella parentesi contro la Fiorentina finisce nuovamente ko e con 17 partite ancora da giocare la situazione attuale spaventa. Di seguito il programma della 21ª giornata e la classifica aggiornata:

VENERDI 17 GENNAIO

Roma - Genoa 3-1 - 25' Dovbyk (R), 33' Masini (G), 60' El Shaarawy (R), 73' aut. Leali (R)

SABATO 18 GENNAIO

Bologna - Monza 3-1 - 4' Maldini (M), 22' Castro (B), 34' Odgaard (B), 69' Orsolini (B)

Juventus - Milan (ore 18, DAZN)

Atalanta - Napoli (ore 20.45, DAZN e Sky)

DOMENICA 19 GENNAIO

Fiorentina - Torino (ore 12.30, DAZN)

Cagliari - Lecce (ore 15, DAZN)

Parma - Venezia (ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Lazio (ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Empoli (ore 20.45, DAZN)

LUNEDI 20 GENNAIO

Como - Udinese (ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

Napoli 47

Inter 44

Atalanta 43

Lazio 36

Juventus 34

Bologna 33

Fiorentina 32

Milan 31

Roma 27

Udinese 26

Genoa 23

Torino 22

Lecce 20

Empoli 20

Parma 19

Como 19

Verona 19

Cagliari 18

Venezia 14

Monza 13

MARCATORI

13 reti: Retegui (Atalanta)

12 reti: Thuram (Inter)

11 reti: Kean (Fiorentina)

9 reti: Lookman (Atalanta)

7 reti: Dovbyk (Roma), Vlahovic (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Castellanos (Lazio), Esposito (Empoli), Lucca (Udinese), Lukaku (Napoli)