Serie A, la classifica aggiornata: il Milan manca l'allungo ma rimane in vetta per una notte

Oggi alle 22:49News
di Francesco Finulli

Il Milan va a tanto così da vincerla con l'ultimo tiro della partita ma alla fine con il Pisa a San Siro è 2-2. Un punto che, per come si era messa, può andar bene ai rossoneri ma che hanno tanto da recriminare per come hanno approcciato la ripresa. La squdra di Allegri rimane in vetta ancora per una notte ma nel weekend o Napoli o Inter e la Roma possono rimettere la testa davanti

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 17
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Pisa 4
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
 