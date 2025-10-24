Serie A, la classifica aggiornata: il Milan manca l'allungo ma rimane in vetta per una notte
MilanNews.it
Il Milan va a tanto così da vincerla con l'ultimo tiro della partita ma alla fine con il Pisa a San Siro è 2-2. Un punto che, per come si era messa, può andar bene ai rossoneri ma che hanno tanto da recriminare per come hanno approcciato la ripresa. La squdra di Allegri rimane in vetta ancora per una notte ma nel weekend o Napoli o Inter e la Roma possono rimettere la testa davanti
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 17
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Pisa 4
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pubblicità
News
Allegri a Milan TV: "Partita strana, noi troppo lunghi nel secondo tempo invece che chiudere la gara. Dovrò fare meglio anche io"
Allegri a DAZN: "Quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi ma alla fine dell’anno questo punto sarà molto importante”
Primato fastidioso: per chi e perché? Rigori, regole, opinioni, commenti: sono tutti tifosi... Gimenez e gli altri titolari, Gimenez e gli altri simulatori. Ossessione Sinner di Luca Serafini
Le più lette
4 ESCLUSIVA MN - Oh Hyeon-gyu (Corea del Sud): "Son al Milan, è possibile. Ha ancora il livello per i rossoneri"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Allegri a Sky: "Partita scorbutica. Oggi non sarà semplice: De Winter quand'è entrato ha fatto bene"
Franco OrdinePerché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
Carlo PellegattiCome un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com