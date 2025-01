Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rosicchia due punti alla Juventus, è a -3

Tredicesimo pareggio per la Juventus di Thiago Motta che al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, dopo essere passata in vantaggio con Kalulu, ha subito l'1-1 di Retegui, in una gara che è stata ricca di occasioni e di colpi di scena. Con questo pari i bianconeri sono arrivato a 34 punti in classifica, restando al quinto posto, mentre la Dea ha raggiunto quota 43, agganciando l'Inter ma perdendo terreno dal Napoli capolista che adesso è a +4.

La classifica aggiornata dopo il primi due recuperi della diciannovesima giornata.

Napoli 47 (20 partite giocate)

Inter 43 (18)

Atalanta 43 (20)

Lazio 36 (20)

Juventus 34 (20)

Fiorentina 32 (19)

Milan 31(19)

Bologna 29 (18)

Udinese 26 (20)

Roma 24 (20)

Genoa 23 (20)

Torino 22 (20)

Lecce 20 (20)

Empoli 20 (20)

Como 19 (20)

Parma 19 (20)

Hellas Verona 19 (20)

Cagliari 18 (20)

Venezia 14 (20)

Monza 13 (20)