Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli scavalca il Milan, l'Inter in fuga

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Oggi alle 07:10News
di Manuel Del Vecchio

Turno di campionato molto amaro per il Milan: vince l'Inter, vince la Juventus e vince il Napoli proprio contro i rossoneri nel posticipo del lunedì sera al Maradona. Partita bruttina e con poche emozioni, decisa da un tiro di Politano da pochi metri dalla porta di Maignan: male la difesa rossonera per atteggimento e concentrazione nell'occasione. Allegri prova a sorprendere Conte con la coppia inedita Fullkrug-Nkunku ma la scelta non paga in nessun modo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72 
Napoli 65
Milan 63
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18