Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si regala una notte da capolista

Dopo il Bologna nel pomeriggio, 2-0 in casa del Torino, anche il Napoli conquista un successo esterno battendo per 2-1 il Genoa a Marassi e conquistando nuovamente il primato in classifica con un punto in più rispetto all'Atalanta. Il Genoa invece resta a quota 16 punti e rischia di vedere il proprio margine sulla zona retrocessione assottigliarsi nelle prossime ore.

La classifica di Serie A aggiornata dopo gli anticipi della 17^ giornata:

Napoli 38**

Atalanta 37

Inter 34*

Fiorentina 31*

Lazio 31

Juventus 28

Bologna 28

Milan 26

Udinese 20

Empoli 19

Torino 19**

Roma 16

Genoa 16**

Lecce 16

Parma 15

Como 15

Verona 15**

Cagliari 14

Monza 10

Venezia 10

*una partita in meno

**una partita in più