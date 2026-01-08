Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Milan-Genoa

Questi i risultati del mercoledì di Serie A, in attesa di Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa.

Bologna-Atalanta 0-2
Napoli-Verona 2-2
Lazio-Fiorentina 2-2
Parma-Inter 0-2
Torino-Udinese 0-2

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 42 punti (18 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 25 (19)
Udinese 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (18)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 13 (19)
Pisa 12 (19)