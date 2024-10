Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta quarta a +2 sul Milan

L'Atalanta si dimentica in fretta dello 0-0 col Celtic in Champions, sfogando tutta la sua furia offensiva sul malcapitato Verona. Dea vittoriosa sugli scaligeri con un tennistico 6-1, avendo segnato i primi 5 gol in appena 34 minuti. Tre punti importanti per la squadra di Gasperini, che sale momentaneamente al quarto posto agganciando Juventus e Udinese a quota 16 punti. Serataccia per Zanetti e i suoi ragazzi, a sole 3 lunghezze dalla zona retrocessione.

Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo della 9^ giornata:

Napoli 22*

Inter 17

Juventus 16

Atalanta 16*

Udinese 16*

Milan 14

Torino 14*

Fiorentina 13

Lazio 13

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9

Como 9*

Cagliari 9*

Verona 9*

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5*

Venezia 4

*una gara in più