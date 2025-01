Serie A, la classifica aggiornata: la Roma stacca l'Udinese

Dopo il ko contro l'AZ Alkmaar in Europa League, la Roma torna a vincere in campionato superando per 2-1 l'Udinese in trasferta. Nel primo tempo sono i giallorossi ad avere le prime vere occasioni della sfida ma a sbloccarla è la squadra di Runjaic con Lucca che riceve in area e con il destro batte Svilar al 38'. Nella ripresa Pellegrini pareggia su rigore poi, sempre dal dischetto, Dovbyk completa la rimonta. Ranieri sale a quota 30 in classifica, allungando a +4 sulla stessa Udinese ferma a 26.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Milan 34 (21)

Bologna 34 (21)

Fiorentina 33 (20)

Roma 30 (22)

Torino 26 (22)

Udinese 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Empoli 21 (22)

Cagliari 21 (22)

Lecce 20 (21)

Parma 20 (22)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)

Il programma della 22^ giornata:

24/01/2025 Torino-Cagliari 2-0

25/01/2025 Como-Atalanta 1-2

25/01/2025 Napoli-Juventus 2-1

25/01/2025 Empoli-Bologna 1-1

26/01/2025 Milan-Parma 3-2

26/01/2025 Udinese-Roma 1-2

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza