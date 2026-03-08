Serie A, la classifica aggiornata: la Viola spreca una chance, il Verona spera
Due risultati pesanti in chiave salvezza, quelli maturati nella doppia sfida delle 15 della domenica di Serie A. L'Hellas Verona torna alla vittoria dopo tre mesi e lascia il Pisa solo all'ultimo posto: a quota 18 e a -7 dal quartultimo posto, riaccese almeno parzialmente le speranze di salvarsi. Torna il buio invece su Bologna: formazione di Italiano che ora scivola a 7 punti di distanza dal settimo posto dell'Atalanta. Nell'altra gara un punto a testa per Fiorentina e Parma (0-0): risultato che fa comodissimo agli emiliani che raggiungono la Lazio a quota 34 punti; diverso l'umore in casa Viola, sì quartultima ma incapace di staccare la Cremonese che aveva perso e che, da terzultima, ospiterà proprio i toscani settimana prossima in una gara che si preannuncia di fuoco.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 67*
Milan 57*
Napoli 56
Como 51
Roma 51*
Juventus 50
Atalanta 46
Bologna 39
Sassuolo 38*
Udinese 36
Lazio 34*
Parma 34
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27*
Lecce 27
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in meno
