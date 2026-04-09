Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo a +6 dal quinto posto

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lI turno pasquale di campionato è stato molto amaro per il Milan: ha vinto l'Inter in testa alla classifica, ha vinto la Juventus al quinto posto e ha vinto il Napoli proprio contro il Diavolo nel posticipo del Lunedì dell'Angelo al Maradona per 1-0. Una partita brutta e con poche emozioni, decisa da un tiro di Politano da pochi metri dalla porta di Maignan che ha condannato i rossoneri al terzo posto, scavalcati proprio dagli azzurri. Ora Allegri conserva cinque punti sul quarto posto e sei lunghezze sul quinto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63

Como 58

Juventus 57

Roma 54

Atalanta 53

Bologna 45

Lazio 44

Sassuolo 42

Udinese 40

Torino 36

Parma 35

Genoa 33

Fiorentina 32

Cagliari 30

Cremonese 27

Lecce 27

Hellas Verona 18

Pisa 18