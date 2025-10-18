Serie A, la classifica aggiornata: Roma-Inter decisiva per la vetta
MilanNews.it
Lo scivolone del Napoli in casa contro il Torino nella gara delle 18, regala alla Roma l'opportunità di prendersi la vetta solitaria della classifica. I giallorossi però questa sera ospitano l'Inter che con una vittoria si ritroverebbe appaiata proprio a partenopei e romani. Il Torino sale a 8 punti, trovando la seconda vittoria in campionato.
CLASSIFICA AGGIORNATA:
1. Napoli 15*
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
Pubblicità
News
Le più lette
4 Infortunio Pulisic, Ravezzani punge la nazionale americana: "Con Pochettino non puoi ragionare, una cosa incomprensibile"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Luca SerafiniGli infortuni in Nazionale sono colpa dei club. Allegri, adesso fantasia e coraggio. Quanto costa e quanto pesa la maglia. Con la Fiorentina cori, bandiere e striscioni. Autogol di Teocoli
Franco OrdineIbra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercato
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com