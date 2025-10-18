Serie A, la classifica aggiornata: Roma-Inter decisiva per la vetta

di Francesco Finulli

Lo scivolone del Napoli in casa contro il Torino nella gara delle 18, regala alla Roma l'opportunità di prendersi la vetta solitaria della classifica. I giallorossi però questa sera ospitano l'Inter che con una vittoria si ritroverebbe appaiata proprio a partenopei e romani. Il Torino sale a 8 punti, trovando la seconda vittoria in campionato.

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1. Napoli 15*
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2

*una partita in più