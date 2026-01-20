Serie A, la classifica dopo 21 turni: Milan a +5 sul quinto posto e a -3 dalla vetta

Al termine della 21esima giornata, che si è conclusa ieri con il pareggio a reti bianche tra Cremonese ed Hellas Verona e la vittoria del Como in casa della Lazio, la vera sconfitta del weekend è la Juventus, unica squadra delle sei davanti che ha perso punti dopo la sconfitta di Cagliari. Viceversa hanno vinto Inter, Milan, Napoli, Roma e Como: il distacco tra queste squadre dunque rimane invariato con i rossoneri secondi a -3 dai cugini nerazzurri e a +3 e +4 rispettivamente su partenopei e giallorossi. Sui bianconeri, che occupano il quinto posto, il vantaggio sale a sette punti.

Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:

Inter 49

Milan 46

Napoli 43

Roma 42

Juventus 39

Como 37

Atalanta 32

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Cagliari 22

Lecce 17

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14