Serie A, la classifica dopo la 21^ giornata: il Milan allunga sulla Juve
Al termine della 21esima giornata, la vera sconfitta del weekend in ottica Champions è della Juventus, unica squadra delle sei davanti che ha perso punti dopo la sconfitta di Cagliari. Viceversa hanno vinto Inter, Milan, Napoli, Roma e Como: il distacco tra queste squadre dunque rimane invariato con i rossoneri secondi a -3 dai cugini nerazzurri e a +3 e +4 rispettivamente su partenopei e giallorossi. Sui bianconeri, che occupano il quinto posto, il vantaggio sale a sette punti.
Si riporta di seguito la classifica di Serie A dopo la 21esima giornata:
Inter 49
Milan 46
Napoli 43
Roma 42
Juventus 39
Como 37
Atalanta 32
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Cagliari 22
Lecce 17
Fiorentina 17
Pisa 14
Verona 14
