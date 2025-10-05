Serie A, la classifica dopo la 6^ giornata: Milan terzo a -2 da Napoli e Roma

Serie A, la classifica dopo la 6^ giornata: Milan terzo a -2 da Napoli e RomaMilanNews.it
Oggi alle 22:45News
di Enrico Ferrazzi

Questa la classifica della Serie A dopo che si è giocata l'ultima partita della sesta giornata, cioè Juventus-Milan 0-0:

Napoli 15
Roma 15
Milan 13
Inter 12
Juventus 12
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2