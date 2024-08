Serie A, la classifica dopo le partite della domenica: ben 6 pareggi su 8 gare, disastro Napoli

La Lazio inizia la sua Serie A 2024/25 con una vittoria: i biancocelesti regolano 3-1 il Venezia neopromosso in rimonta. In gol per gli ospiti Andersen al terzo minuto, Castellanos mette la firma al minuto 11, poi Zaccagni e un autogol di Altare rimontano e confermano il sorpasso della Lazio, che porta a casa tre punti in una giornata costellata di pareggi.

Ennesimo pareggio, come detto, in questa prima giornata della Serie A 2024/25: anche la Roma di De Rossi rimedia un solo punto in classifica. 0-0 il punteggio in Sardegna contro il Cagliari, con emozioni ridotte ai minimi termini. I giallorossi si aggiungono alla schiera di formazioni che hanno pareggiato in questa prima giornata, tra cui, come sappiamo, anche Milan e Inter.

Di seguito la classifica di Serie A, quando è ancora in svolgimento la prima giornata:

Verona 3

Lazio 3

Genoa 1

Inter 1

Milan 1

Torino 1

Bologna 1

Fiorentina 1

Parma 1

Udinese 1

Cagliari 1

Empoli 1

Monza 1

Roma 1

Atalanta* 0

Como* 0

Juventus* 0

Lecce* 0

Venezia 0

Napoli 0