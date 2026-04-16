Serie A, la classifica: Milan terzo, la Juventus spinge

Serie A, la classifica: Milan terzo, la Juventus spingeMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

Milan avvisato, Milan salvato. Dopo quattro sconfitte nelle ultime sette partite di campionato è arrivato il momento di rimettersi sui binari giusti per non mandare al diavolo il lavoro, duro e serio, di una stagione intera. Il Milan ricade nel vortice della corsa ad un posto Champions: rossoneri attualmente terzi a +3 dalla Juve, con lo scontro diretto a San Siro ancora da giocare.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)
2. Napoli 66 (32)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32) 
5. Como 58 (32) 
6. Roma 57 (32) 
7. Atalanta 53 (32) 
8. Bologna 48 (32) 
9. Lazio 44 (31) 
10. Udinese 43 (32) 
11. Sassuolo 42 (32) 
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 36 (32) 
15. Fiorentina 35 (32)
16. Cagliari 32 (32) 
17. Cremonese 27 (32) 
18. Lecce 27 (32)
19. Hellas Verona 18 (32) 
20. Pisa 18 (32) 