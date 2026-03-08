Serie A, la Cremonese furiosa con arbitraggio e VAR: "Ci sentiamo derubati"

(ANSA) - LECCE, 08 MAR - "Non sono qui per parlare della partita dal punto di vista tecnico-tattico, ma per rivendicare un rispetto che la Cremonese deve avere. Ci sentiamo derubati di un calcio di rigore che sarebbe stato decisivo. A Torino in maniera clamorosa all'ultimo minuto non ci è stato dato, oggi uguale. Questa è una mancanza di rispetto. Rivendichiamo l'intervento del Var, è difficile che l'arbitro non abbia visto il contatto tra Sanabria e il difensore del Lecce. Mi domando a cosa serva il Var, come è intervenuto due volte, doveva intervenire per capire cosa fosse accaduto".

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, protesta in maniera garbata ma decisa nella sala stampa del Via del Mare per il rigore non assegnato ai suoi nel finale di gara. "Un episodio del genere meritava l'intervento del Var, al di là della Cremonese, un'altra volta lo sarà per il Lecce: si è persa la dimensione di cosa sia un fallo da rigore, e a volte facciamo accademia sulle norme arbitrali. Dispiace che qualche nostro giocatore abbia esagerato nelle proteste e sia stato espulso. Risolveremo le cose a casa nostra, ma resta l'amarezza per una partita persa per questi episodi", conclude Giacchetta. (ANSA).