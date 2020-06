Serie A, la Lega potrebbe oscurare Sky per gli ultimi sei turni: il rischio è concreto

Non c'è ancora accordo tra Sky e la Lega Serie A per il pagamento dell'ultima rata dei diritti tv da 131 milioni di euro. L'emittente vorrebbe uno sconto visto quanto accaduto per il Coronavirus, mentre i presidenti, ora che sono sicuri di poter portare in fondo il torneo, non vogliono concederlo come fatto con gli altri broadcaster. Serve un gesto eclatante per sbloccare tutto e i club di A pensano di oscurare il segnale per il turno del 12 luglio, a 6 giornate dalla fine. Una mossa che darebbe vita a un altro contenzioso ed è per questo che non tutti i presidenti sono d'accordo. Come evitare questa situazione? Con un'intesa che al momento sembra lontana oppure con il pronunciamento del tribunale. La prospettiva di non poter assistere a 7 delle 10 sfide degli ultimi sei turni - secondo Il Corriere dello Sport - è concreta.