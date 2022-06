Serie A, Lazio unica squadra non in regola con l'indice di liquidità: Lotito aspetta il Collegio del Coni

MilanNews.it

Nel corso dell'assemblea della Lega di Serie A che si terrà oggi formalmente per parlare dei diritti TV relativi ai Paesi del Medio Oriente, si parlerà sicuramente anche dei rapporti sempre più tesi con la FIGC, e dell'introduzione dell'indice di liquidità a 0,5. Questo indicie di liquidità è condizione necessaria per poter partecipare al campionato. Sono 4 i club che non hanno l'indice in regola: Lazio, Bologna, Lecce e Spezia. Le ultime 3 società hanno effettuato una ricapitalizzazione, mentre Claudio Lotito, patron della Lazio, attende la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che dovrebbe arrivare giovedì. A riportare queste notizie è Il Corriere della Sera.