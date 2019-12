Serie A, le quote dei bookmakers per Bologna-Milan

Domenica sera allo stadio Dall'Ara di Bologna, il Milan sarà atteso dall'importante partita contro i felsinei di Mihajlovic. La squadra dell'ex tecnico rossonero è una formazione ostica, che gioca bene e capace di mettere in difficoltà le grandi squadre. Il Milan, invece, è una squadra in difficoltà che sta cercando, partita dopo partita, di risalire la china di una classifica impietosa. In questo senso, quindi, il posticipo di questa giornata di Serie A appare come una gara equilibrata. E i bookmakers lo confermano. Osservando le quote del match date da Bwin, infatti, la vittoria della squadra di Pioli è data a 2.75 volte la posta mentre un'eventuale successo degli emiliani è dato a 2,50 volte la posta, con il pareggio che gode della sorprendente quota di 3,25 volte la posta.

Quote interessanti ma poco sicure e che potrebbero far scegliere agli scommettitori la quota dell'Under 2.5 data a 1.91, in quanto possibile data la scarsa forma dei centravanti di entrambe le squadre. Insomma, la partita di Domenica è uno scenario aperto tra due squadre alla pari e pronte a darsi battaglia.