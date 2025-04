Serie A, lo scontro salvezza tra Lecce e Venezia finisce 1-1

vedi letture

Dopo cinque sconfitte consecutive il Lecce torna a muovere la classifica pareggiando 1-1 col Venezia, ma si becca i fischi del Via del Mare per un risultato evidentemente considerato deludente. Eppure la reazione c'è stata, perché a passare è il Venezia al 50' con un'autorete di Gallo. A metà ripresa, poi, il pari di Baschirotto. Un punto a testa per salentini e lagunari, invischiati nella lotta-salvezza.

Parte forte il Lecce

Il Lecce approccia meglio lo scontro diretto, spinto anche dal pubblico del Via del Mare, cingendo d'assedio la retroguarida lagunare in avvio. Ci prova subito Ramadani, Radu deve salvare in uscita su Krstovic, Pierotti cerca il guizzo in verticale e viene fermato da Idzes, Tere Morente calcia col destro ma trova un attento portiere a dir di no. Solo col passare dei minuti comincia a vedersi anche il Venezia nella metà campo avversaria.

Poca tecnica, tanta intensità

La formazione ospite mette i brividi a Falcone con Nicolussi Caviglia prima e Kike Perez poi: non grandi occasioni, ma una reazione che serve. E che sveglia tutta la squadra. La partita si fa intensa, non piacevolissima per gli esteti del pallone, ma sicuramente con ritmo. Nel finale Tete Morente crea da solo la chance migliore della prima frazione, superando Marcandalli e calciando a incrociare: palla fuori di poco. E a fine primo tempo è ancora 0-0.

L'autogol di Gallo e la risposta di Baschirotto

Il secondo tempo riserva certamente più emozioni, fin da subito. Passano meno di cinque minuti e il Venezia gela il Via del Mare con la rete del vantaggio. Zerbin va alla battuta di un calcio di punizione da posizione decentrata e mette un cross forte in mezzo all'area: Gallo, nel tentativo di anticipare Gytkjaer, devia il pallone alle spalle di Falcone. 0-1 a Lecce. E allora i padroni di casa ricominciano a spingere forte. Fino al meritato 1-1 realizzato da Baschirotto su calcio d'angolo battuto da Helgason: non segnava da febbraio 2023, oggi la risposta del capitano. Nel finale è tutto aperto, potrebbero vincerla sia il Lecce che il Venezia, anche se è Radu a salvare l'1-1 su colpo di testa ancora di Baschirotto. Finisce nel segno dell'uno: 1-1, con un punto per uno.