Serie A, Milan con e senza Ibrahimovic: i numeri a confronto

Ieri sera il Milan è uscito dall'Olimpico sconfitto per 3-0, la seconda partita persa consecutiva dopo quella interna contro il Sassuolo. In entrambi i match i rossoneri hanno dovuto fare a meno del loro totem Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, fresco di rinnovo con il Diavolo, è sicuramente uno dei punti fermi, se non il punto fermo, della squadra: insostituibile per doti tecniche e caratteriali. Insostituibile nel vero senso della parola, visto che né Leao né Mandzukic sono riusciti a non far rimpiangere le sue prolungate assenze nel corso della stagione. Zlatan infatti ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno reso indisponibile per quasi la metà delle gare disputate finora.

In Serie A Ibrahimovic ha 17 presenze per un totale di 1.341 minuti giocati e 15 gol all'attivo; è il capocannoniere della squadra. Con lui in campo il Milan ha ottenuto 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 36 punti e 33 gol totali di squadra.

Senza Ibra, lo svedese ha saltato 16 gare, i rossoneri hanno ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, per un totale di 30 punti e 27 gol totali.