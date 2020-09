Prosegue la striscia positiva della squadra di Pioli. Il Milan è imbattuto da 13 partite di campionato (10 vittorie e 3 pareggi): è la striscia in corso più lunga in Serie A. I rossoneri non arrivavano ad almeno 13 gare senza sconfitte da aprile 2013 (in quel caso furono 14).