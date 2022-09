Serie A - Milan, Leao e Giroud fra i più decisivi in queste prime sei partite

MilanNews.it

Il portale di statistiche transfermarkt.it ha riportato i numeri dei calciatori più decisivi in queste prime 6 partite di Serie A in termini di gol e partecipazione a un’azione da gol. Al comando troviamo Arnautovic del Bologna a quota 7, seguito da Leao del Milan a 6. In classifica c’è anche Giroud con 4.