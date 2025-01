Serie A, Monza-Cagliari 1-2: vittoria importante dei sardi nello scontro salvezza

Vince il Cagliari sul campo del Monza, al Brianteo termina 1-2.

Ritmo, gol e infortuni nei primi 45 minuti - Si comincia subito forte, con il cagliaritano Felici che colpisce il palo. La squadra di Bocchetti però capitalizza per prima, subito dopo: mano di Makoumbou in area e Di Bello, dopo aver rivisto su indicazione del VAR, comanda la massima punizione. Caprari non sbaglia e fa 1-0. Gli uomini di Nicola non hanno però intenzione di darsi per vinti e reagiscono alla svelta: al quarto d'ora Turati deve salvare su Viola, l'estremo difensore di casa capitola invece a metà primo tempo sul bolide di Zortea all'incrocio dei pali. Il ritmo cala un po' nei minuti conclusivi della prima frazione, in cui le notizie più significative riguardano perlopiù i problemi fisici accusati prima da Mina, che sembrava dover lasciare il campo per un guaio alla caviglia ma ha stretto i denti e concluso la frazione, e poi da Turati, ripresosi però quasi subito. Al rientro negli spogliatoi dunque il punteggio è di 1-1 tra Monza e Cagliari.

Piccoli per la rimonta e rosso a D'Ambrosio - Il Cagliari nel secondo tempo conferma le buone impressioni lasciate in dote nel primo e trova gli argomenti giusti per il sorpasso. Questo arriva al 56', quando Piccoli viene lanciato in profondità da Obert e gonfia la rete alle spalle di Turati con un bolide di destro che lambisce l'incrocio. Di male in peggio, le cose si complicano per la squadra di Bocchetti quando al 63' viene espulso D'Ambrosio per aver scalciato Mina a terra. Nonostante l'inferiorità numerica il Monza prova a tornare sotto, ma nel finale di gara è il Cagliari ad andare ancora maggiormente vicino ancora alla rete, quando il subentrato Lapadula però sbatte sul palo. Alla fine festeggiano gli isolani, che ottengono tre punti fondamentali nello spareggio salvezza.