Serie A, nuovi valori di mercato: exploit Adli, bene anche Theo Hernandez

Nell'aggiornamento dei valori di mercato di Transfermarkt che anticipano la primavera, buone notizie sono arrivate per il Milan di Gerry Cardinale. Stando alla versione italiana del noto portale tedesco, infatti, rispetto ad inizio stagione sono aumentate le valutazioni di Theo Hernandez e Yacine Adli, che ha compiuto un vero e proprio exploit grazie all'ottimo rendimento dell'ultimo periodo.

Rispetto agli otto milioni iniziali, infatti, il centrocampista francese ha oggi una valutazione di mercato che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. E' stato dunque registrato un aumento di 7 milioni rispetto al valore iniziale, che "incorona" Adli come il migliore fra i rossoneri in questa statistica. Come anticipato, poco dietro l'ex Bordeaux c'è Theo Hernandez, che ha aumentato il proprio valore di 5 milioni, passando da 55 a 60 milioni.

Rimane invece invariato il valore di Rafael Leao, che continua ad essere il terzo più prezioso della Serie A con 90 milioni di euro dietro Lautaro Martinez e Victor Osimhen.