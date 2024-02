Serie A, oggi nuova assemblea. Due i punti cruciali all'ordine del giorno

vedi letture

Nella mattinata di oggi, a Milano, si riunirà nuovamente l'assemblea di Serie A. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina saranno due i punti cruciali all'ordine del giorno. Il primo riguarderà alcune questioni di tipo federale, dopo che il documento con le riforme proposte dai club è stato inoltrato alla FIGC. I temi toccati sono, tra gli altri: modalità di iscrizione con i relativi parametri finanziari.

Il secondo punto è ancora più importante e riguarda i calendari internazionali a partire dalla prossima stagione. Non sarà facile gestire l'aumento delle partite, specialmente per i top club che partecipano alle manifestazioni europee e non solo. Club come Milan, Inter, Juve e Roma indicano il ritorno del campionato a 18 squadre come possibile soluzione ma ci sono altre proposte sul tavolo: per esempio, un campionato che si conclude con playoff e playout.