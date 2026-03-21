Serie A, Parma-Cremonese 0-2: buona la prima per Giampaolo
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Buona la prima per Giampaolo alla guida della Cremonese: contro il Parma vince lo scontro salvezza con un netto 2-0. Di seguito la classifica aggiornata.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Napoli 62
Milan 60
Como 54
Juventus 53
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 38
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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