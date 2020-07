Serie A, Parma-Sampdoria 2-3: la classifica aggiornata

Si è da poco conclusa Parma-Sampdoria, match pomeridiano valido per la 34^ giornata di Serie A. Tre punti importanti per i blucerchiati, che si impongono per 3-2 sui crociati grazie ai gol di Chabot, Quagliarella e Bonazzoli. Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle partite serali:

Juventus 77; Inter 71 e Atalanta* 71; Lazio 69; Roma 57; Milan* 56; Napoli 53; Sassuolo* 48; Verona* 45; Bologna* 43; Cagliari* 42; Sampdoria* 41; Parma* 40; Fiorentina 39; Sampdoria* 38; Torino 37; Udinese 36; Genoa 30; Lecce 29; Brescia 21; SPAL 19.

*= una partita in più