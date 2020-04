Serie A, per far ripartire gli allenamenti serviranno 1400 test sierologici entro i primi di maggio

Ci sono tutti i test sierologici necessari per far ripartire la Serie A? E' etico destinare ai calciatori tutti questi tamponi? Nell'edizione odierna del quotidiano 'La Repubblica', interessante analisi in merito ai test necessari per far ripartire gli allenamenti in Serie A. Questi sono solo alcuni dei quesiti posti in base alle ultime indicazioni del Protocollo FIGC, che impone tamponi e test sierologici per tutto il gruppo squadra prima della ripresa degli allenamenti: serviranno - si legge - circa 1.400 test, che poi dovranno essere anche ripetuti.

La FIGC ha stilato un protocollo da seguire qualora dovesse essere trovato un positivo. Ma, tornando ai test, c'è anche un problema di tempistica: solo il 29 aprile gli esperti della Protezione Civile valideranno i test sierologici per rilevare gli anticorpi del coronavirus e i primi kit saranno a disposizione dal 3 maggio. Se però la Serie A vuole riprendere gli allenamenti dal 4 maggio, i test dovranno essere effettuati non più tardi del 2 maggio. Come fare?