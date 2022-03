Serie A, problemi di liquidità e iscrizione a rischio per Lazio, Genoa e Sampdoria

MilanNews.it

Come riportato da Repubblica, ci sono diverse squadre in Serie A che pare abbiano problemi di liquidità. L’importante quotidiano fa i nomi di Lazio, Genoa e Sampdoria, ma anche altre società potrebbero trovarsi in difficoltà. Il tutto a causa di un indice di liquidità posto dalla FIGC come parametro per l'iscrizione ai campionati. Nel frattempo l'assemblea della Lega Serie A ha votato Lorenzo Casini come presidente, anche per questo motivo, per intraprendere una sorta di battaglia affinché i parametri non siano così restringenti. Al momento la Federcalcio non ha nessuna intenzione di fare passi indietro come avrebbe già richiesto lo stesso Casini. Dunque, l'unica possibilità appare quella delle cessioni per mettere i conti al sicuro.