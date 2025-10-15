Serie A, Pulisic ha realizzato tutti i suoi gol da dentro l’area di rigore

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni numeri e statistiche individuali dopo le prime sei giornata di campionato: "La classifica marcatori, dopo sei giornate, non ha ancora incoronato un dominatore assoluto. Pulisic e Orsolini guidano il gruppo con 4 reti a testa, tallonati da un blocco di sei giocatori fermi a quota 3 gol: Lautaro, De Ketelaere, Cancellieri, Soulé, Thuram e Nico Paz. Interessante la distribuzione realizzativa: Kevin De Bruyne ha segnato tutte le sue reti lontano da casa, mentre Nico Paz ha colpito esclusivamente tra le mura amiche del Sinigaglia. Soulé, invece, ha trovato contro il Verona il primo gol casalingo in giallorosso, dopo essersi sbloccato un anno fa in un derby giocato però in un Olimpico a tinte biancocelesti.

Proprio Soulé è specialista dei gol dalla distanza: con la sua ultima rete alla Fiorentina è diventato il giocatore con più gol da fuori area in Serie A dal 2023-24, salendo a quota 6 e superando Saelemaekers, fermo a cinque. In questa stagione, però, i migliori specialisti dalla distanza sono al momento Calhanoglu e Nico Paz, entrambi a quota due reti da fuori. All’opposto, Pulisic ha realizzato tutti i suoi gol da dentro l’area, mentre Thuram e Baschirotto guidano la classifica delle marcature di testa, anch’essi con due centri ciascuno".

